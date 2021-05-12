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Edirne'de "mucize bitki" diye adlandırılan safranın soğan hasadına başlandı

12.05.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safran soğanları bir ay dinlendirildikten sonra gelecek ay toprakla buluşturulacak

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EDİRNE (AA) - Boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safran bitkisinde soğanların hasat zamanı geldi.

Edirne'de, safran üretiminin yaygınlaşmasında öncü olan çiftçilerden üretici Hasan Artan da (73) bahçesindeki safran soğanlarını hasat etmeye başladı. Hasat edilen safran soğanları, gelecek ay toprakla buluşturulacak.

Ekimin ardından büyümeye bırakılan ve mor renkli, güzel kokulu çiçekler açan safran bitkisinin çiçek hasadı ise ekim-kasım aylarında yapılıyor.

Üretici Hasan Artan, AA muhabirine, deneme amaçlı başladığı safran yetiştiriciliğinde başarıya ulaştığını söyledi.

Safran üretiminin meşakkatli bir süreç olduğunu anlatan Artan, bitkinin gelirinin yüksek olduğunu ifade etti.

Her geçen yıl verim ve kalitenin arttığına dikkati çeken Artan, "3 yıldır safran üretimiyle uğraşıyorum. Bugün safran soğanlarını söküyorum, bu soğanları yeniden ekip, ekim alanımızı genişleteceğiz. Çalışmalar güzel gidiyor. Deneme amaçlı olarak 3-5 kilogram ürünle başlamıştık. Sökümünü yaptığımız soğanlar bir ay kadar bekleyecek ve ardından toprakla buluşacak." şeklinde konuştu.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek ise kentte tıbbi aromatik bitkilerin ekim alanlarının genişlediğini dile getirdi.

Safran bitkisinin Edirne topraklarına uyum sağladığını belirten Tülek, "Burada çalışmalar 3 yıl önce başladı. Bugün safran soğanı hasadı yapılıyor. Kısmet olursa ekimi yapıldıktan sonra ekim ayı gibi çiçek hasadı olacak. Bugün burada soğan hasadı yapmanın amacı, elde edilen soğanların boylama yapıldıktan sonra tekrar toprakla buluşturulması." ifadelerini kullandı.

Tülek, safranın ekonomik getirisinin yüksek olduğunu ve Edirne'de üretim alanlarının genişlemesi için çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.

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