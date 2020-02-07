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Edirne'de öğrenciler kuşlar için ağaçlara portakal kabuğundan yemlikler asıyor

EDİRNE HABERLERİ  | 07.02.2020 09:59 | Son Güncelleme

Edirne'de öğrenciler kuşlar için ağaçlara portakal kabuğundan yemlikler asıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir ortaokulda öğrenciler portakal kabuğundan yaptıkları yemlikleri ağaç dallarına asarak hem kuşların soğuk kış günlerinde aç kalmasını engelliyor, hem de değerlendirdikleri atıklarla sürdürülebilir bir çevre anlayışı kazanıyor.

Yusuf Hoca Ortaokulu Müdür Yardımcısı Gözde Dönmez Alkış ve matematik öğretmeni Hulki Ayaz tarafından "Çöp olmasın" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında öğrenciler evlerinde tükettikleri portakal kabuklarını çöpe atmayarak okula getiriyor.

İçleri temizlenen portakal kabukları organik birer yemliğe dönüşüyor.

Güzel kokulu kabuklar, içleri kuş yemi doldurulup kurdele ya da ip yardımıyla öğrenci ve öğretmenler tarafından bahçedeki ağaçların dallarına asılıyor.

Müdür Yardımcısı Alkış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje sayesinde öğrencilerin sürdürülebilir bir çevre anlayışını kazandıklarını belirtti.

- "Okulumuzda çöp yok"

Projenin öğrencilerin merhamet duygularının ve ince motor becerilerinin gelişmesine yardımcı olduğunu belirten Alkış, "Yediğimiz portakalların kabuklarını çöpe atmayıp hayvanlar için beslenme kabı haline getirdik ve bahçemizdeki ağaçların dallarına astık. Bu da aslında sürdürülebilirlik anlamında çok önemli bir proje. Hiçbir şeyi atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Okulumuzda çöp yok. Kış boyunca bu projemize devam edeceğiz." dedi.

Okul Müdürü Niyazi Aydın da kuşlar için verimli olan yemlikleri yaptıklarını ve öğrencilerin de bu projeyi çok benimsediklerini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne kuş yemi

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