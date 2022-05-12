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Edirne'de öğrenciler, polis ve jandarma ile uçurtma uçurdu

12.05.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de öğrenciler, polis ve jandarma ile uçurtma uçurdu

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Trafik Haftası kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı iş birliğinde, kentte çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda trafik kurallarına yönelik bilgilendirilen öğrenciler, otobüslerle kentteki suni gölete getirildi.

Polis ve jandarma ekipleri, şenliğe katılan öğrencilere hediye ettikleri uçurtmaları, onlarla birlikte uçurdu.

Şenliğe katılan Yasemin Önder, hayatında ilk kez uçurtma uçurduğunu ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Muhammet Duhan ise polis ve jandarma ekiplerinin yardımıyla uçurtmaları yaptıktan sonra uçurduklarını anlattı.

Trafik Haftası yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.

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