Edirne'de ölü bulunan kadının cinayet zanlısı oğlu ve komşuları tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde önceki gün ölü bulunan 61 yaşındaki kadının cinayet zanlısı oğlu ve komşuları tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kavakayazma köyüne 2 kilometre uzaklıkta sazlıklar arasında ölü bulunan Fatma Günay'ın cinayet soruşturmasıyla ilgili Günay'ın oğlu Aykut Günay komşuları Ercüment A. ve Jülide A'yı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edilen Aykut Günay, Ercüment A. ve Jülide A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatma Günay'ın kayıp ihbarı sonrası AFAD bölgede arama yapmış, kadının cansız bedenine ulaşmıştı. Aramalara cinayet zanlısı olarak tutuklananlar arasında yer alan Aykut Günay'ın da ekiplerle aramaya katıldığı belirtildi.

