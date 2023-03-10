YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Edirne'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

10.03.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle organize suç örgütlerine yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Kentteki 12 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada, biri üzerinde seri atış aparatı bulunan Glock marka olmak üzere 5 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 10 şarjör, 2 av tüfeği, tabanca ve av tüfeklerine ait 114 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'de sağanak etkili oluyorEdirne'de sağanak etkili oluyor
Ahıska Türkü gönüllü olarak geldiği Hakkari’de başhekim olduAhıska Türkü gönüllü olarak geldiği Hakkari’de başhekim oldu
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin taşınacak bölümleri belirlendiCerrahpaşa Tıp Fakültesinin taşınacak bölümleri belirlendi
Anahtar Kelimeler:
operasyon

Edirne Namaz Vakitleri 10 Mart Cuma

İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
13:29
İkindi
16:43
Akşam
19:20
Yatsı
20:40
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.