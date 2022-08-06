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Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

06.08.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Büyükevren köyü yakılarında Şahin Tepesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Enez Orman İşletme ve belediye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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yangın ateş

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