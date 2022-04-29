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Edirne'de Osmanlı geleneğini sürdüren öğrenciler harçlıklarıyla veresiye borçlarını ödedi

29.04.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de Osmanlı geleneğini sürdüren öğrenciler harçlıklarıyla veresiye borçlarını ödedi

EDİRNE (AA) - Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Osmanlı mirası "zimem defteri" geleneğini sürdürerek topladıkları harçlıklarıyla 4 bakkaldaki veresiye defterinin borçlarını ödedi.

Hayırsever öğrenciler, ramazanın yardımlaşma ve paylaşmayı öne çıkaran zimem defteri geleneğini sürdürmek için aralarında kampanya düzenledi.

Kentin gelir seviyesi düşük mahallelerindeki bakkalları ziyaret eden öğrenciler, ihtiyaç sahibi kişilere destek olmak istediklerini belirtti.

Öğrenciler, topladıkları harçlıklarıyla 3 mahalledeki 4 bakkala veresiye borcu olan ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi, veresiye defterlerini aldı.

Okul Müdürü Fatih Ot, gazetecilere, öğrencilerin kendi harçlıklarıyla biriktirdikleri parayla hayırlı bir işe vesile olduklarını söyledi.

Kampanyaya öğretmen ve velilerin de katıldığını belirten Ot, "Çoktandır borcunu ödeyemeyen ailelerin borçları kapatıldı. Burada 3 taraf sevindi. Hem borcu olan insanlar, hem ödemesini alan esnaf hem de çocuklar sevindi." dedi.

Sekizinci sınıf öğrencisi Ebrar Demir ise öğrenciler olarak her ramazan yardım faaliyetlerinde bulunduklarını ifade etti.

Osmanlı'dan miras kalan zimem defteri geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren Demir, "Başlattığımız kampanyayla kısa süre içerisinde harçlıklarımızdan bir miktar para topladık. Öğretmenlerimizin yardım ve yönlendirmeleriyle ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedik." diye konuştu.

Enes Zafer Şirin de öğrenciler olarak "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadisiyle hareket ederek ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını dile getirdi.

Bakkal Hasan Hüseyin Savaş da öğrencileri duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.

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