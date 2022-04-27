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Edirne'de padişahların misafirlerine ikram ettiği tatlılar bayram için hazırlanıyor

27.04.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şekerlemeci Arif Meriç: - "Bayramda misafirlere ikram edebileceğimiz, tarihimizden gelen lezzetleri yapıyoruz"

EDİRNE (AA) - Edirne'de şekerlemeciler, bayram sofralarını Osmanlı'dan miras lezzetlerle tatlandırmak için mesailerini artırdı.

Bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden badem ezmesi, Kavala kurabiyesi, kallavi kurabiye, lokum kıvamındaki luk-u ala, alüyyül ala ile deva-i misk helvası gibi tatlıları üreten şekerlemeciler, asırlık lezzetleri geleneksel yöntemlerle yaşatıyor.

Padişahların misafirlerine ikram ettiği geleneksel lezzetler Ramazan Bayramı için ustaların ellerinde hazırlanıyor.

Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, AA muhabirine, insanlığın Kovid-19 salgını nedeniyle sıkıntılar çektiğini söyledi.

Sıkıntıların bu yıl sıfıra kadar indiğini belirten Meriç, "Hem müşterilerimiz gelmeye başladı hem de bizler ziyaretlerimize başladık. Tatlıcıların da yüzü gülmeye başladı." dedi.

Osmanlı'dan miras tatlılar yaptıklarını anlatan Meriç, şunları kaydetti:

"Edirne'mizin badem ezmesi, deva-i misk helvası, luk-u ala, luk-u leziz, hatta unu, tuzu, yağı olmayan kallavi dediğimiz kurabiyemizi hazırlıyoruz. Bayramda misafirlere ikram edebileceğimiz, tarihimizden gelen lezzetleri yapıyoruz. Hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Gelen siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz."

Meriç, siparişlerinin bayram dolayısıyla iki katına çıktığına işaret ederek, "Dünyanın her yerinden siparişler alıyoruz. Yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bayramda da tatlı yiyelim tatlı konuşalım, herkese iyi bayramlar diliyorum." diye konuştu.

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