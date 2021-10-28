Edirne'de park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi

EDİRNE (AA) - Edirne'de park halindeyken alev alarak yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Şükrüpaşa Mahallesi Arda Caddesi'nde park halindeki 22 DD 076 plakalı, doğalgaz firmasına ait araç henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

Alevler kısa sürede aracın iç kısmına yayıldı, bu sırada çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz