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Edirne'de polis tırda bir kilogram kokain ele geçirdi

15.04.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de polis tırda bir kilogram kokain ele geçirdi

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tırda yapılan aramada bir kilogram kokain ve 31 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine otoban gişelerinde operasyon düzenlemek amacıyla tertibat aldı.

Ü.B.Ü. idaresindeki tır gişelerde durduruldu.

Araçta yapılan aramada bir kilogram kokain ve 31 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Sürücü, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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