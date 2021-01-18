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Edirne’de rögar kapakları ve iki evin kapısı çalındı

18.01.2021 17:30 | Son Güncelleme:
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Edirne’de, sık sık yaşanan rögar kapağı hırsızlık olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Edirne’de, sık sık yaşanan rögar kapağı hırsızlık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Medresealibey Mahallesi’nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce iki demir rögar kapağının yanı sıra iki evin de demir kapısı yerinden sökülerek çalındı.
Edirne Medresealibey Mahallesi Mahalle Muhtarı Nesrin Günay, mahallelerinde son aylarda hırsızlık olaylarının arttığına dikkat çekti. Demir rögar kapakları son yıllarda hızsızların gözdesi haline geldi. Aynı sokak üzerinde bulunan iki demir rögar kapağı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

“Bu aralar hırsızlık olayları çok sık olmaya başladı”
Medresealibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay, rögar kapaklarının çalınmasıyla açıkta kalan çukurların vatandaşlar açısından büyük tehlike oluşturduğunu söyledi. Muhtar Günay, son zamanlarda hırsızlık olaylarının arttığına dikkat çekerek, “Mahallede Kapılı Sokakta iki günden beri iki rögar kapağı çalındı. Ayrıca iki evin demir kapısı ve çeşmeler çalındı. Rögar kapakları tehlike arz ediyor. Bu aralar hırsızlık olayları çok sık olmaya başladı. Bu demirleri neden söküp çalıyorlar bilmiyorum. Virüsten dolayı birçok kişi işsiz kaldı ondan mıdır bilmiyorum” dedi.

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