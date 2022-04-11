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Edirne'de sahipsiz köpek derisi zarar görmüş halde ölü bulundu

11.04.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde sahipsiz köpek, derisi zarar görmüş halde ölü bulundu.

Beğendik beldesindeki sitenin sakinleri tarafından beslenen sahipsiz köpeğin yavrularından birinin derisinin bir kısmı sıyrılmış halde hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarma ve Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Telef olduğu belirlenen köpek, belediye ekibince Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KEHAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeği gören kişinin savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

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