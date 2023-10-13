Edirne'de "Sahipsiz Köpeklerin Rehabilitasyonu" projesi uygulanacak

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası iş birliğinde hazırlanan projeye yönelik protokol imzalandığı belirtildi.

Proje kapsamında sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, tedavisi, aşılarının yapılması, mikroçip ile işaretlenerek kayıt altına alınması, parazit mücadelesi ve kuduz aşılaması gibi işlemlerin Edirne, Keşan, Uzunköprü belediyeleri ve serbest veteriner hekimler iş birliğiyle sürdürüleceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halkımızın sağlığının ve yarınların geleceği olan çocuklarımızın hayvan sevgisiyle büyümesinin önemini biliyor ve bu yolda can dostlarımızı sokaklarda sahipsiz bırakmıyoruz.

İmzalanan protokolle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odasına kayıtlı veteriner klinikleri ile belediye bakımevleri aracılığıyla başıboş sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve sahiplendirme sayılarını artırarak popülasyonun kontrol altında tutulmasını, yaşam alanlarında sağlıklı ve refah içinde hayatlarını sürdürmelerini hedeflemekteyiz."

