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Edirne'de sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

EDİRNE HABERLERİ  | 19.10.2020 16:41 | Son Güncelleme

Edirne'de sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonlarda kaçak içki yapımında kullanılan 87 litre etil alkol, anason aroması ve içki şişeleri ele geçirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması ve gelen ihbarları değerlendirerek birçok adrese operasyon düzenledi.

Belirlenen iş yerleri ve evlerde, 87 litre etil alkol, farklı gramajlarda anason aroması, çok sayıda içki şişesi ele geçirildi. 41 litre gümrük kaçağı içkiye el konuldu.

Malzemelerle ilgili şüpheliler T.Y, S.B, M.Ç, R.C, M.T, H.E, S.T. ve Ç.D'nin ifadeleri alındı.

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