YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de salgın sürecinde sokağa terk edilen hayvan sayısı artıyor

Edirne'de salgın sürecinde sokağa terk edilen hayvan sayısı artıyor

20.05.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu: - "İnsanlar salgından çok etkilendi. Bu etkilenme, dolaylı olarak sokak hayvanlarına da yansıdı. İnsanlar ne yazık ki hayvanlarını terk etmeye başladı. Sokak hayvanlarının sayısı 2 katına çıktı"

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, salgın döneminde insanların hayvanlarını terk etmeye başladığını, sokak hayvanlarının sayısının 2 katına çıktığını söyledi.

Tüm dünyada yaşanan salgın, insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar bu süreçte evlerinde baktıkları hayvanları sokağa terk etti. Bu nedenle Edirne Sokak Hayvanları Barınağında bakılan hayvan sayısında artış yaşandı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, AA muhabirine, bu süreçte sokağa terk edilen hayvanların açlıkla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ve köylerden de vatandaşların evcil hayvanlarını mücavir alana bıraktığını anlatan Tanrıkulu, sokaklarda birçok cins köpeğin kaderine terk edildiğini vurguladı.

- "Barınaktaki köpek sayısı yüzde 50 arttı"

Salgın sürecinde barınakta bakılan köpek sayısının yüzde 50 arttığına dikkati çeken Tanrıkulu, şöyle devam etti:

"İnsanlar salgından çok etkilendi. Bu etkilenme dolaylı olarak sokak hayvanlarına da yansıdı. İnsanlar ne yazık ki hayvanlarını terk etmeye başladı. Sokak hayvanlarının sayısı 2 katına çıktı. Burası normalde 400 kapasiteli bir barınak. Pandemi öncesi 40 ton mama alıyorsak şimdi hayvanlara 100 ton mama alıyoruz. Her geçen gün de sokağa terk edilen hayvanların sayısı artıyor."

Barınakların geçici olarak hayvanları misafir ettiğini, gerekli tedavi ve bakımın ardından hayvanların tekrar sokağa bırakıldığını aktaran Tanrıkulu, vatandaşlardan bakamayacağı hayvanları almamalarını istedi.

Tanrıkulu, Edirne Belediyesi olarak sadece barınakta değil, sokaklarda da 15 ayrı noktada hayvanseverlerle kedi ve köpekleri beslediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyorHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyor
Kademeli normal hayata geçiş aşılarını olmuş 65 yaş üstü vatandaşları sevindirdiKademeli normal hayata geçiş aşılarını olmuş 65 yaş üstü vatandaşları sevindirdi

Edirne Namaz Vakitleri 20 Mayıs Perşembe

İmsak
03:51
Sabah
05:43
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:38
Yatsı
22:21

Edirne Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Perşembe

Özgür Eczanesi
Merkez
Serhat Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Ömür Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Antalya'da FETÖ sanığı öğretmene 10 yıl hapis cezası verildi

Antalya'da FETÖ sanığı öğretmene 10 yıl hapis cezası verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması Çanakkaleli esnaf ve çiftçinin yüzünü güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması Çanakkaleli esnaf ve çiftçinin yüzünü güldürdü

Altay-İstanbulspor maçının ardından

Altay-İstanbulspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.