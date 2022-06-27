YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de şeker kutusuna uyuşturucu saklayan zanlı yakalandı

Edirne'de şeker kutusuna uyuşturucu saklayan zanlı yakalandı

27.06.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de şeker kutusuna uyuşturucu saklayan zanlı yakalandı

Edirne'de şeker kutusuna uyuşturucu saklayan zanlı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde şeker kutusuna uyuşturucu saklayan zanlı gözaltına alındı.

Yenimescit Mahallesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri hareketlerinden şüphelendikleri Y.M'yi durdurdu.

Y.M'nin üst aramasında şeker kutusuna gizlediği 26 gram metamfetamin ele geçirildi.

Zanlı ekiplerce gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildiSınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi
Gaziantep'te yaz okullarının ilk etabına 17 bin genç kayıt yaptırdıGaziantep'te yaz okullarının ilk etabına 17 bin genç kayıt yaptırdı
Bayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandıBayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Edirne Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:31
Sabah
05:35
Öğle
13:22
İkindi
17:23
Akşam
20:59
Yatsı
22:53
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kadınlar kocalarına öyle bir şaka yaptı ki...

Kadınlar kocalarına öyle bir şaka yaptı ki...

Dünya liderlerinden Putin yorumu! “Ceketimizi çıkartalım mı?”

Dünya liderlerinden Putin yorumu! “Ceketimizi çıkartalım mı?”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Yüzlerce insanı dolandırdı! Herkes onu kanser sanırken o...

Yüzlerce insanı dolandırdı! Herkes onu kanser sanırken o...

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterline satacak!

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterline satacak!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.