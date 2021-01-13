YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne’de şiddetli yağışta binalar sular altında kaldı

Edirne’de şiddetli yağışta binalar sular altında kaldı

13.01.2021 13:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’nin İpsala ilçesinde şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı binaları su bastı.İpsala’da etkili olan şiddetli yağışın ardından ilçenin Köprü Mahallesi’ndeki bazı evler sular altında kaldı.

Edirne’nin İpsala ilçesinde şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı binaları su bastı.
İpsala’da etkili olan şiddetli yağışın ardından ilçenin Köprü Mahallesi’ndeki bazı evler sular altında kaldı. Cadde ve sokaklar su ile dolarken, vatandaşlara ait kümesler ve çiftlikler de suya gömüldü. Sabah uyandıklarında karşılaştıkları manzara ile şaşıran vatandaşlar, ara sokaklarda su birikintilerinin üzerinden atlayarak karşıya geçmeye çalıştı. Belediye ekipleri su altında kalan bölgelerde çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandıŞehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Edirne Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
07:01
Sabah
08:32
Öğle
13:27
İkindi
15:51
Akşam
18:13
Yatsı
19:39

Edirne Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Giray Eczanesi
Merkez
Gizem Birkan Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Murat Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Edirne'de taşkın nedeniyle mahsur kalan sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Edirne'de taşkın nedeniyle mahsur kalan sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Avcılardan kaçan yaralı domuzun saldırısına uğradı

Avcılardan kaçan yaralı domuzun saldırısına uğradı

EBA destek noktasına dönüştürülen köy muhtarlığı çocukların hizmetinde

EBA destek noktasına dönüştürülen köy muhtarlığı çocukların hizmetinde

Edirne'de ormanda domuzun saldırdığı yaşlı adam yaralandı

Edirne'de ormanda domuzun saldırdığı yaşlı adam yaralandı

"Kırmızı alarm" seviyesini koruyan Tunca Nehri'nin debisi düşmeye başladı

"Kırmızı alarm" seviyesini koruyan Tunca Nehri'nin debisi düşmeye başladı

"Kırmızı alarm" verilen Tunca Nehri'nde su maymunları görüntülendi

"Kırmızı alarm" verilen Tunca Nehri'nde su maymunları görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.