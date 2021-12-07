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Edirne'de sınırda yakalanan Yunanistan uyruklu 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

07.12.2021 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de sınırda yakalanan Yunanistan uyruklu 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Edirne'de sınırda yakalanan Yunanistan uyruklu 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra gözaltına alınan Yunanistan uyruklu 2 kişi, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri sınır köylerinden Doyran ve Elçili köyleri arasındaki 1. askeri yasak bölgede Yunanistan plakalı bir otomobili durdurdu.

Yapılan kimlik sorgulamalarında araçtaki 2 kişinin Yunanistan polisi E.E. ile sınır muhafızı A.A. olduğu belirlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesine getirildi.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası "askeri yasak bölge ihlali" suçlamasıyla nöbetci hakimliğe sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverildi.

E..E. ve A.A, Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu görevlileriyle adliyeden ayrıldı.

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