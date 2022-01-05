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Edirne'de sis etkisini sürdürüyor

05.01.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de sis etkisini sürdürüyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de hafta başından bu yana sis etkili oluyor.

Sabaha karşı etkisini artıran sis görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki tarihi mekanlar ile Meriç ve Tunca köprüleri siste güzel görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü Edirne'de sisin öğle saatlerinde etkisini azaltsa da aralıklarla gün boyu devam etmesi bekleniyor.

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Akşam
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