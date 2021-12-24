Edirne'de siyasi parti temsilcileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de siyasi parti temsilcileri, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyerek oy kullandı.

İba, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca'" ve spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğrafına oy verdi.

CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar", Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne" ve Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğraflarını seçti.

MHP İl Başkanı Zakir Tercan ise Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği" ve Gökhan Balcı'nın "El ense" karesine oy verdi.

İYİ Parti İl Başkanı Ekrem Demir, Mustafa Çifçi'nin "Yangından kaçış", İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca'" ve Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğrafını tercih etti.



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