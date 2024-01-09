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Edirne’de soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi

09.01.2024 14:47 | Son Güncelleme:
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Edirne’de hava sıcaklığının gece sıfırında altında 3 dereceye kadar düşmesinin ardından etkili olan "kuru soğuk" hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne’de geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Vatandaşlar ise hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle birlikte kışlık atkı, bere ve kabanlarını dolaplardan çıkardı. Soğuk hava dolayısıyla kentin en kalabalık olan caddelerinin de boş kaldığı görüldü.

Sabah saatlerinde itibaren şehrin yüksek kesimlerinde ve ilçelerde kar yağışı etkili olurken şehir merkezinde ise dondurucu soğuk etkisini gösterdi.

Balkanlara yakın köylerde kar yağdığını Edirne’ye de soğuğunun geldiğini söyleyen vatandaşlardan Hasan Güzelli, kentin kuru soğuğu ile meşhur olduğunu belirtti.

Bu mevsimde karın olması gerektiğini belirten vatandaşlardan Mehmet Ejder, balkanlardan gelen soğuk havanın yüksek kesimlerde daha etkili olduğunu Edirne’nin kar konusunda mağdur olduğunu aktardı. 50-60 sene önceki kışlara göre gene de bahar havası gibi kaldığını belirten Ejder, derecelerin bu günlerde düştüğüne değindi. Karın gelmesini dört gözle beklediklerini söyleyen Ejder, karda yuvarlanmayı ve gezmeyi çok sevdiklerini ifade etti.

Soğuk hava nedeniyle sıkı giyindiğini söyleyen vatandaşlardan İlyas Yirmibeşler, balkanlardan gelen soğuk havanın Edirne için Sibirya gibi olduğuna dikkat çekti. Eski yıllarda 50 santim kar olduğunu hatırlatan Yirmibeşler, eski kışların olmadığını ve artık kar yağmadığını söyledi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte ayaz etkili oluyor.

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