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Edirne'de sokağa çıkma kısıtlamasında trafikte sıkı denetim uygulandı

EDİRNE HABERLERİ  | 02.01.2021 13:22 | Son Güncelleme

Edirne'de sokağa çıkma kısıtlamasında trafikte sıkı denetim uygulandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında trafikteki araçlar durdurularak izin belgesi kontrolü yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki birçok noktada kısıtlama uygulaması gerçekleştirdi.

Çok sayıda polisin katıldığı denetimlerde asayiş, çevik kuvvet, yunus ve trafik ekipleri trafikte seyreden araçları durdurdu.

Sürücülere neden dışarıda oldukları, izin belgeleri dahilinde ne iş yapacakları ve nereye gittikleri soruldu.

Fırıncı olduğunu söyleyen ve izin belgesini gösteren sürücünün hafif ticari aracı da arandı. Aracın bagajındaki kasalarda ekmek olduğunun görülmesinin ardından trafikte seyretmesine izin verildi.

Ayrıca ekipler, bir minibüsü durdurarak içindeki yolcunun da izin belgesini kontrol etti.

Ekipler, izin belgesi bulunmayanlara ve belgeleri eksik araçlara para cezası uyguladı.

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