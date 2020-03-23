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Edirne'de sokaktaki 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi

EDİRNE HABERLERİ  | 23.03.2020 11:17 | Son Güncelleme

Edirne'de sokaktaki 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına rağmen kısıtlamaya uymayan vatandaşlar, polisler tarafından uyarılıp evlerine yollandı.

Polisler, ekip otolarıyla sokak aralarında anons yaptı, evde kalmanın hayati öneme sahip olduğunu hatırlattı.

Yaşlılar sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu ancak kısıtlama kapsamındaki bazı vatandaşlar dışarı çıktı, sokaklarda dolaştı.

Fatura ödemek ya da ilaç almak için sokağa çıktığını ifade eden yaşlılar, uyarılıp evlerine gönderildi. Maske talep edenlere polis ekipleri maske verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Yaşlı

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