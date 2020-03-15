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Edirne’de sosyete pazarına korona virüs önlemi

EDİRNE HABERLERİ  | 15.03.2020 13:16 | Son Güncelleme

Edirne’de her cuma günü kurulan ve ‘sosyete pazarı’ olarak bilinen Ulus Pazarı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağı açıklandı.Edirne Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında her hafta cuma günleri kurulan Ulus Pazarı’nın ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağını açıkladı.

Edirne’de sosyete pazarına korona virüs önlemi

Edirne’de her cuma günü kurulan ve ‘sosyete pazarı’ olarak bilinen Ulus Pazarı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağı açıklandı.
Edirne Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında her hafta cuma günleri kurulan Ulus Pazarı’nın ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağını açıkladı. ‘Sosyete pazarı’ olarak anılan Ulus Pazarı, Edirneli vatandaşların yanı sıra döviz kuru farkı nedeniyle Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelen müşterilerin de gözdesi durumunda. Perşembe gecesinden onlarca Bulgar ve Yunan, euro ve levanın Türk lirası karşısındaki değeri nedeniyle Edirne’ye gelerek, Ulus Pazarı’ndan alışveriş yapıyor.

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Nar Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Hayat Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
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