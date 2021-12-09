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Edirne'de "Tango ve Aşk Şarkıları" konseri

09.12.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de "Tango ve Aşk Şarkıları" konseri

EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca, "Tango ve Aşk Şarkıları" konseri verildi.

Türk Ocağı Caddesi'ndeki topluluk binasında düzenlenen konsere müzikseverler ilgi gösterdi.

Sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk idaresindeki konserde bazı eserlerde dansçılar sahnede "Tango" sergiledi.

Konserde "Papatya gibisin beyaz ve ince", "Mazi kalbimde yaradır", "Dinle sevgili", "Bir çapkına yangınım" gibi Türk tangoları ve aşk şarkıları seslendirildi.

Topluluğun müdürü Gökçe Bahar Bahçe, AA muhabirine, birbirinden güzel Türk tangolarını topluluk sanatçılarının seslendirdiğini belirtti

Profesyonel dansçıların eserlere danslarıyla eşlik ettiğini ifade eden Bahçe, topluluğun ilk kez "Tango ve Aşk Şarkıları" konseri verdiğini kaydetti.​​​​​​​

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