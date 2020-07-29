Edirne'de tarihi çarşılarda Kurban Bayramı hareketliliği

EDİRNE (AA) - Edirne'de Kurban Bayramı için alışveriş yapmak isteyenler, tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturuyor.

Bayramlık almak isteyen vatandaşlar, kent merkezindeki Osmanlı mirası Alipaşa ve Bedesten çarşıları ile Selimiye Arastası'nı tercih ediyor.

Sıcak havaya rağmen doğal serinliğiyle iç ferahlatan çarşılarda, gün boyunca hareketlilik gözleniyor.

Alışveriş yapan vatandaşlar ve esnaf, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanımına özen gösteriyor.

Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşılarda "bayram bereketi" yaşandığını söyledi.

Ramazan Bayramı'nda salgın nedeniyle çarşıların kapalı olduğunu belirten Sanış, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı'nı bu yılın ilk bayramı gibi görüyoruz. Bayram bir telaş, bir hareket ve berekettir. Geçtiğimiz senelere bakarsak alışveriş yapanlarda biraz çekingenlik var ama 'Bayram alışverişi yok.' diyemeyiz. Buna şükür, bereket versin. Aileler öncelikle çocuklarına alışveriş yapıyor, daha sonra bütçelerine göre kendilerine bir şeyler alıyor."