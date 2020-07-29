YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de tarihi çarşılarda Kurban Bayramı hareketliliği

Edirne'de tarihi çarşılarda Kurban Bayramı hareketliliği

EDİRNE HABERLERİ  | 29.07.2020 15:06 | Son Güncelleme

Edirne'de tarihi çarşılarda Kurban Bayramı hareketliliği

EDİRNE (AA) - Edirne'de Kurban Bayramı için alışveriş yapmak isteyenler, tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturuyor.

Bayramlık almak isteyen vatandaşlar, kent merkezindeki Osmanlı mirası Alipaşa ve Bedesten çarşıları ile Selimiye Arastası'nı tercih ediyor.

Sıcak havaya rağmen doğal serinliğiyle iç ferahlatan çarşılarda, gün boyunca hareketlilik gözleniyor.

Alışveriş yapan vatandaşlar ve esnaf, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanımına özen gösteriyor.

Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşılarda "bayram bereketi" yaşandığını söyledi.

Ramazan Bayramı'nda salgın nedeniyle çarşıların kapalı olduğunu belirten Sanış, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı'nı bu yılın ilk bayramı gibi görüyoruz. Bayram bir telaş, bir hareket ve berekettir. Geçtiğimiz senelere bakarsak alışveriş yapanlarda biraz çekingenlik var ama 'Bayram alışverişi yok.' diyemeyiz. Buna şükür, bereket versin. Aileler öncelikle çocuklarına alışveriş yapıyor, daha sonra bütçelerine göre kendilerine bir şeyler alıyor."

Yaz tatilini ve bayramını Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin, memleketlerine giderken Edirne'de mola verdiğini anlatan Sanış, onların da çarşılarda hareketlilik oluşturduğunu dile getirdi.

Sanış, tarihi çarşılarda salgın tedbirlerine eksiksiz uyulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Esnafımız maske takmazsa dükkan açtırmıyoruz. Maske birinci kuralımız. Sosyal mesafe, hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Dükkanlarımıza kısıtlı sayıda insan alıyoruz. Bekleyen müşterilerimiz bu konuda tepki gösterse de kuralları uygulamak zorundayız. Çünkü dükkanlarımız 13 ile 25 metrekare arasında."

Esnaf Fehmi Uğurlu da yaklaşan bayram nedeniyle 3 gündür işlerinin güzel olduğunu belirterek, "Yarın arife, daha da iyi olacak inşallah." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu dünya evine girdi! Ünlü oyuncu dünya evine girdi!
Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandıAkılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edirne Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:10
Sabah
05:58
Öğle
13:25
İkindi
17:21
Akşam
20:42
Yatsı
22:23

Edirne Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Denizim Eczanesi
Merkez
Şeren Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Yavuz Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Ömür Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Şehidin adını taşıyan okulu hırsızlar talan etti

Şehidin adını taşıyan okulu hırsızlar talan etti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Edirne'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Edirne'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Trakya Teknopark ailesi büyümeye devam ediyor

Trakya Teknopark ailesi büyümeye devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.