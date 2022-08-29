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Edirne'de tarım aracının devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

29.08.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de tarım aracının devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

Edirne'de tarım aracının devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde halk arasında "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Keşan'dan Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi istikametine seyreden tarım aracı Bahçeköy köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada tarım aracında bulunan M.S, F.S, G.S. ve Z.S. yaralandı.

Yaralılar haber verilmesi üzere bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Keşan patpat

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