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Edirne'de tartıştığı arkadaşını piknik tüpüyle yaralayan kişi gözaltına alındı

31.05.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde kavga ettiği arkadaşını piknik tüpüyle yaralayan kişi gözaltına alındı.

Bahçeköy köyünde iş yerini kapatmaya hazırlanan G.P. ile M.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası M.B. piknik tüpüyle G.P'ye vurmaya başladı.

Fenalaşan G.P. ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.B. gözaltına alındı.

Kavga güvenlik kamerasına da yansıdı.

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