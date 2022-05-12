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Edirne'de tava ciğerciler hem denetlendi hem festivale davet edildi

12.05.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de tava ciğerciler hem denetlendi hem festivale davet edildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de yarın başlayacak "Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali" öncesinde tava ciğerciler hem denetlendi hem de festivale davet edildi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü İşyeri Denetim Birimi ve zabıta ekipleri, ciğercilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da yer aldı.

Tanrıkulu, Edirne'de ciğercilerle el ele standartları her geçen gün yükselttiklerini söyledi.

Bu çerçevede denetimleri ve verdikleri eğitimleri baz aldıklarını belirten Tanrıkulu, "Yani önce ciğerci esnafımızı eğitiyor, sonrasında aldığı eğitimi uygulayıp uygulamadıklarını denetliyoruz. Edirneli ciğercilerimiz ise un kaliteleriyle, yağ kaliteleriyle Edirne ciğerinin tanıtılmasına ve yaşatılmasına büyük katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kentin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu anlatan Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımız Sayın Recep Gürkan göreve geldiğinde bir söylem ortaya koydu. Bu söylem beş yılda beş, on yılda ise on milyon turist sayısıydı. Ne mutlu ki bizler bu belirten rakamları aşmış durumdayız ve şehrimizi bir turizm şehri olarak yapılandırmaya devam ediyoruz. Kakava ve Hıdrellez şenlikleri ile başlayan yoğun süreç önce Bando ve Ciğer Festivali ile sonra 9-8 Festivali ile sonrasında ise sadece Edirne'nin değil ülkemizin ve dünyanın yüz akı Kırkpınar Yağlı Güreşlerimiz ile devam edecek."

"Edirne'ye gel ciğerimi ye" sloganıyla yarın başlayacak festival 15 Mayıs'ta sona erecek.

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