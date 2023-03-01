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  4. Edirne'de terör örgütü üyelerinin tır dorsesinde yurt dışına kaçmasını planlayan 2 kişi tutuklandı

Edirne'de terör örgütü üyelerinin tır dorsesinde yurt dışına kaçmasını planlayan 2 kişi tutuklandı

01.03.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Emniyet Müdürlüğü düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK mensuplarının yurt dışına kaçırılmasını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

16 Şubat günü Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak üzere sınır kapısına gelen bir tır sürücüsü dorsesini kontrol ettirmek istediğini beyan ederek 112'yi aradı.

Talep üzerine tır dorsesinde yapılan aramada terör örgütü PKK mensubu 3 terörist gözaltına alındı. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçu kapsamında kayıtları olduğu tespit edilen Ş.T, M.T, F.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ İLE İRTİBATA GEÇİLEREK ZANLI YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturmayı genişleten Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şubesi koordinesinde yapılan çalışmalarda tutuklanan terör örgütü mensuplarını Havsa ilçesinden alıp Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarındaki bir tesiste tıra bindiren kişinin inşaat işçisi E.S. olduğu tespit edildi.

Evinde gözaltına alınan E.S, olayı organize eden şüphelinin V.Ç. olduğunu belirtti.

Ekipler V.Ç'nin Edirne'den İstanbul'a otobüsle gittiğini tespit etmesi üzerine, otobüs şoförü ile irtibata geçildi.

Otobüs Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde durdurularak V.Ç. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen E.S. ve V.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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