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Edirne'de testi pozitif çıkan muhtarın köyünde bazı alanlar 14 gün süreyle kapatıldı

EDİRNE HABERLERİ  | 22.10.2020 17:06 | Son Güncelleme

Edirne'de testi pozitif çıkan muhtarın köyünde bazı alanlar 14 gün süreyle kapatıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir köy muhtarının Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası köyde topluca kullanılan alanlar tedbiren 14 gün süresince kapatıldı.

Siğilli Köyü Muhtarı Kadir Yotaz, şikayetleri nedeniyle Keşan'daki özel bir hastaneye başvurdu.

Semptomları nedeniyle muhtara yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Yotaz, hastanede tedavi altına alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı nedeniyle köyde cami, kıraathane, restoran gibi vatandaşların toplu şekilde kullandığı alanlar 14 gün süreyle kapatıldı.

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