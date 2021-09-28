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Edirne'de tır şoförleri şüphelilerin kaçak binişlerine ışıklandırma sistemiyle önlem alıyor

28.09.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tır şoförü Mustafa Sunca: - "Kurduğumuz bu sistem 4 tırı gece aydınlatıyor. Aracımızın sağ tarafını kontrol altına alıyoruz" - Tır şoförü Barış Şay: - "Türk plakalar birbirimizi kolluyoruz, uyumuyoruz, nöbet tutuyoruz"

EDİRNE (AA) - Avrupa'ya çıkış yapmak için Edirne'deki sınır kapılarına gelen tır şoförleri araçlarının dorsesine kaçak binmeye çalışan şüpheliler için ışıklandırma sistemiyle önlem aldı.

İstanbul'dan aldığı yükü Romanya'ya götüren tır sürücüsü Mustafa Sunca, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde AA muhabirine, araçlarına kaçak binmeye çalışan düzensiz göçmen ya da terör örgütü üyelerini engellemek için aldığı önlemi anlattı.

Sunca, aracının dorse kısmına gece aynadan görülecek şekilde ışıklandırma sistemi çektiğini söyledi.

Kaçak binişlerin Türkiye'de ve diğer ülkelerde gerçekleşebildiğini belirten Sunca, "Araçlarımıza taktığımız lambalar kuvvetli lambalar. Aşağı yukarı 4 aracı korumaya alıyoruz böylece. Kurduğumuz bu sistem 4 tırı gece aydınlatıyor. Aracımızın sağ tarafını kontrol altına alıyoruz. Aksi taktirde muhakkak sağ tarafımızdan zarar görüyoruz. Özellikle brandayı yırtarak buradan dorseye biniyorlar." dedi.

Şüphelilerin dorsedeki halatı keserek araca da zarar verebildiğini vurgulayan Sunca,"Arka kapıda kilit yoksa arka kapıdan binebiliyorlar, buraya da kilitle önlem aldık. Eğer uyuyorsak binebiliyorlar hem de can güvenliğimiz sıkıntıya giriyor." diye konuştu.

- "Türk plakalar birbirimizi kolluyoruz"

Tır sürücüsü Barış Şay da gittikleri ülkelerde düzensiz göçmenler ya da diğer şüpheliler nedeniyle zor duruma düştüklerini dile getirdi.

Avrupa ülkelerinde bu nedenle bazı arkadaşlarının hapse atıldığını anlatan Şay, "Haberimiz olmadan biniyorlar, bizim günahımız nedir. Tır şoförü olarak deport yiyoruz, bir daha mal götüremiyoruz o ülkeye. Türk plakalar birbirimizi kolluyoruz uyumuyoruz, nöbet tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Şay, yol kenarında ya da dinlenme alanında mola veren şoförlerin nöbet tutarak dinlendiğini kaydetti.

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