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Edirne'de Tunca Nehri'ne düşen genç kurtarıldı

16.07.2022 04:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de Tunca Nehri'ne düşen genç kurtarıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Tunca Nehri'ne düşen genç, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Tunca Köprüsü'nden suya bir kişinin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Tunca Nehri'ne indirilen bot yardımıyla AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından nehirden çıkartılan gence sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı olarak kurtarılan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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