YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de "Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri" verildi

Edirne'de "Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri" verildi

23.06.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de "Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri" düzenlendi.

Edirne'de "Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri" verildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Konservatuar Salonu'ndaki konser, Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası iş birliğinde gerçekleştirildi.

TÜ Rektör Yardımcısı ve orkestra şefi Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer yönetimindeki konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, Sanat Yönetmeni Yıldıray Öztürk ile Halil Erseven solist olarak sahne aldı.

Prof. Dr. Efgan Zeki Saleh de orkestraya piyanosuyla eşlik etti.

Konserde, "Memleketim", "Çırpınırdı Karadeniz", "Nazende Sevgilim", "Yalgızam", "Sarı Gelin", "Akşam Mahnısı" ve "Ayrılık" eserlerinin de yer aldığı bir repertuvar seslendirildi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, konserin ardından sanatçılara çiçek verdi.

"ÇOK DUYGUSAL VE ÖNEMİ OLAN BİR GECEYDİ"

Rektör Yardımcısı Zafer, konser sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın kuruluşunun 35. yılını kutladığını söyledi.

Saleh'in konservatuvarın kurucu öğretim üyelerinden olduğunu belirten Zafer, "Konservatuvarın ilk mezunlarıydık. Bizler de çiçek gibi açtık, filizlendik ve bugünlere geldik. Trakya Üniversitesinin sanat anlamında farkını bu anlamda da göstermeye çalışıyoruz. Hocama 30 sene sonra tekrar buluşma için özellikle teşekkür ediyorum. Bizim için de aynı zamanda çok duygusal ve önemi olan bir geceydi." dedi.

Zafer, hocasıyla aynı sahneyi paylaştığı için mutluluk duyduğunu belirtti.

Saleh de Trakya Üniversitesinde konser vermenin kendisi için bir onur olduğunu dile getirdi.

Konservatuvara az da olsa katkısı olduğu için mutluluk duyduğunu anlatan Saleh, "Burada bulunmaktan çok memnunum. Ahmet Bey'e de çok teşekkür ederim, hocalarını unutmamış." dedi.

Saleh, Türkiye ve Azerbaycan dostluğunun ebedi olarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne ve Tekirdağ'da akaryakıt istasyonlarında denetim yapıldıEdirne ve Tekirdağ'da akaryakıt istasyonlarında denetim yapıldı
Cizre’de 12 bin çocuğa yüzme eğitimi verilecekCizre’de 12 bin çocuğa yüzme eğitimi verilecek
Rizeli doğa fotoğrafçısı 2 bin 850 rakımlı buzla kaplı gölde yüzdüRizeli doğa fotoğrafçısı 2 bin 850 rakımlı buzla kaplı gölde yüzdü
Anahtar Kelimeler:
Trakya Üniversitesi konservatuar

Edirne Namaz Vakitleri 23 Haziran Cuma

İmsak
03:29
Sabah
05:33
Öğle
13:21
İkindi
17:22
Akşam
20:59
Yatsı
22:53

Edirne Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Cuma

Merkez eczanesi
Kesan
Sevil eczanesi
Lalapasa
Yeni meriç eczanesi
Meric
Günes eczanesi
Uzunkopru
Süloglu eczanesi
Suloglu
Kaya eczanesi
Merkez
Begüm eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yaşına inandıramıyor! “Doğum belgemi yanımda taşımak zorundayım”

Yaşına inandıramıyor! “Doğum belgemi yanımda taşımak zorundayım”

Tek model, iki ayrı renk! Pierre Cardin sırt çantasında indirim

Tek model, iki ayrı renk! Pierre Cardin sırt çantasında indirim

Simpsonlar iş başında! Denizaltının kaybolacağını bildi mi?

Simpsonlar iş başında! Denizaltının kaybolacağını bildi mi?

Kayınvalide gelin kavgası hastanelik etti! “Klimayı hak etmiyorsun”

Kayınvalide gelin kavgası hastanelik etti! “Klimayı hak etmiyorsun”

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.