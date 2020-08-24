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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

EDİRNE HABERLERİ  | 24.08.2020 12:57 | Son Güncelleme

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma sonrası 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 31 gram esrar, 3,4 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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