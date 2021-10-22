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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda polise mukavemet eden 3 kişi gözaltına alındı

22.10.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda polise mukavemet eden 3 kişi gözaltına alındı

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda polise mukavemet eden 3 kişi gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polise mukavemet eden 3 kişi gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında Yenimescit Mahallesi Ensar Sokak'ta H.T. ve C.T'ye ait evde arama yaptı.

Arama sırasında evdekiler, polis ekiplerine bıçak ve silahla tehdit ederek mukavemette bulundu.

Ekiplerce H.T, C.T. ve T.B. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada bir kurusıkı ve bir namlusu açılmış tabanca, bir bıçak, 29 av tüfeği fişeği, 11 folyo kağıdına sarılı 4,60 gram metamfetamin, 11,73 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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