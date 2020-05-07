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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

EDİRNE HABERLERİ  | 07.05.2020 13:51 | Son Güncelleme

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde bir otomobildeki şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Otomobilde 112,7 gram sentetik uyuşturucu, 3,21 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli poşet ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 945 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.M.O ve Z.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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