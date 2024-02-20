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Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 Bulgaristan vatandaşı tutuklandı

AA AA
20.02.2024 09:35 | Son Güncelleme:
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Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 Bulgaristan vatandaşından 2'si tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri İstanbul'dan Edirne'ye uyuşturucu sevkiyatı olacağı istihbaratı aldı.

Ekipler, İstanbul'dan kente gelen otobüsü otoban gişelerinde durdurdu.

Şüpheliler İvonova D, Stevka K. ve Eveni B'nin üst aramasında, 1 kilo 50 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Stevka K. ve Eveni B. "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Edirne uyuşturucu

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