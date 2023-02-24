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Edirne'de veliler, depremzedelere konteyner alabilmek için lokma yapıp sattı

24.02.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatice Erkurt Anaokulu Okul Aile Birliği üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evsiz kalan bir aileye konteyner satın alabilmek için kampanya başlattı.

Veliler tarafından hazırlanan lokmalar, okulda ve cuma namazı sonra sonrası Eski Cami önünde 7,5 liradan satışa sunuldu.

Satılan lokmaların geliri, bağış kutusunda toplandı.

Velilerden Elmas Engin, depremzedelere destek olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Deprem bölgesindeki vatandaşların zor durumda olduğunu belirten Engin, "Aynı durumda biz de olabilirdik. Allah depremzede vatandaşların yardımcısı olsun. Ülkece çok zor günlerden geçiyoruz. Depremzedeler için öncelikle konteyner alıp bağışlamak istiyoruz. Konteyner alabilmek için bu yola çıktık. Bir aileye destek olmak için, sıcak yuvaları olması için bu yola çıktık." dedi.

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri de depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için lokma dağıttı.

Kadın Meclisi üyeleri tarafından Mor Ev Kadın Atölyesi'nde hazırlanan lokmalar, Hasan Sezai Dergahı'nı ziyarete gelen vatandaşlara ikram edildi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevim Karaman, iki hayırseverin desteğiyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için hazırladıkları lokmaları dağıttıklarını söyledi.

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Edirne konteyner lokma

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