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Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

27.09.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ şüphelisi M.B.D'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreste şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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