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Edirne'de yaşayan Ayşe teyzeden memleketi Kastamonu'ya yardım

18.08.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayşe Demircioğlu: - "Devletimiz büyük, devamlı yanımızda. Yakınlarımızdan duyuyorum, onlara Kastamonu'da çok güzel bakıyorlar. Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun. Allah Cumhurbaşkanımıza memleketimize güç kuvvet versin"

EDİRNE (AA) - Edirne'de yaşayan Ayşe Demircioğlu, memleketi Kastamonu'ya yardım gönderdi.

Kastamonulu Ayşe teyze (51), AA muhabirine, selin ardından telefonla kardeşiyle konuştuğunu söyledi.

Bozkurt ilçesinde yaşayan kardeşinin selden son anda kurtulduğunu belirten Demircioğlu, "Kardeşim, işçisiyle birlikte çalışıyormuş. Hemen arabalarını alıp yüksek noktaya çıkmışlar. Yükseğe çıktıktan 1 dakika sonra sel gelmiş. 'Yoksa 1 dakika geç kalsaydım sel beni de götürürdü abla.' dedi. Çok üzüldük. Sanki cehennem gibi orası. Yardım gönderdik buradan. Ufak tefek, gücümüzün yettiğince. Allah ölenlere rahmet eylesin." diye konuştu.

- "Çocukluğumun geçtiği yerler sular altında kaldı"

Türkiye'nin her yerinden Kastamonu'ya yardım gönderildiğini ifade eden Demircioğlu, şöyle konuştu:

"Allah herkesten razı olsun. Gidip göremedik ama burada biz de acı yaşıyoruz. Çok ağladım ama elimize bir şey geçmiyor. Allah'tan gelen bir şey. Çok üzüldük, gidemiyorsun. Gittiğimiz pazardı bizim orası. Çocukluğumun geçtiği yerler sular altında kaldı. Kardeşim Mehmet Çakır'ın kartonpiyer üzerine çalıştığı 2 dükkanı sular altında kaldı. Kaynım Osman Demircioğlu'nun dükkanı sular altında kaldı. Allah yardımcıları olsun. Devletimiz büyük, devamlı yanımızda. Yakınlarımızdan duyuyorum, onlara Kastamonu'da çok güzel bakıyorlar. Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun. Allah Cumhurbaşkanımıza, memleketimize güç kuvvet versin."

- Selde zarar gören yerler için imece usulü yardım toplanıyor

Edirne'de sivil toplum kuruluşları, dernekler, mahalle sakinleri, pazarcılar, esnaf ve vatandaşlar kamu kurumlarının desteğiyle selden zarar gören bölgelere ulaştırılmak üzere yardım toplamayı sürdürüyor.

Edirne Belediyesi İmece Platformu Sorumlusu Deniz Özkan da ihtiyaç sahiplerinin yarasını sarmaya çalıştıklarını belirterek, "Üzüntülüyüz ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Güzel bağışlar oluyor. STK'lar, vatandaşlar her zaman destek oluyor. Çocuklar oyuncaklarını getiriyor. Esnafımız, pazarcılarımız destek oluyor. Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık'a 2 aracımız çıkacak. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Edirneliler desteklerini imece usulü ulaştırıyor." ifadelerini kullandı.

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