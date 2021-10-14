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Edirne'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı

14.10.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi civarında Cüneyt C. yönetimindeki 06 ET 7503 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçen Arda Ö'ye çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan Arda Ö, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Cüneyt C. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

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