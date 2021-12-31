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Edirne'de "Yeni yıla fidan dikerek gir" kampanyasında dağıtılan 3 bin fidan kısa sürede bitti

31.12.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de "Yeni yıla fidan dikerek gir" kampanyasında dağıtılan 3 bin fidan kısa sürede bitti

EDİRNE (AA) - Edirne'de Orman İşletme Müdürlüğünün "Yılbaşına fidan dikerek gir" kampanyası kapsamında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kampanya kapsamında Saraçlar Caddesi'nde stant açtı. Stantta dağıtılan 3 bin fidanı alabilmek için vatandaşlar birbiriyle yarıştı.

-Yeni yıla fidan dikerek girecekler

Orman İşletme İl Müdürü İhsan Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle yılbaşında ağaç süslemek amacıyla ormanlara zarar verildiğini bunun yanlış olduğunu anlatmak ve farkındalık için kampanyayı yürüttüklerini söyledi.

Gayelerinin Türkiye'yi yeşillendirmek olduğunun altını çizen Ceylan, Edirne'de bu yılın fidan dikim hedefini 250 fidanla aşarak 1 milyon 500 bin fidanı toprakla buluşturduklarını vurguladı.

Ceylan, gelecek yıl da hedefleri aşıp Edirne topraklarını fidanlarla buluşturmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Fidan alanİlkay Ergül ise Orman Genel Müdürlüğüne fidan hediyesi için teşekkür etti.

Yazın yaşanan orman yangınlarının herkesi üzdüğünü belirten Ergül, fidan dikmeye devam edeceklerini belirtti.

Fedai Yörük de yeni yılda daha fazla fidan dikeceğini ve bugün için anlamlı bir hediye olduğunu kaydetti.

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