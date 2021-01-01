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Edirne'de yılın ilk bebeği "Ömer Aras" Keşan'da dünyaya geldi

EDİRNE HABERLERİ  | 01.01.2021 01:43 | Son Güncelleme

Edirne'de yılın ilk bebeği "Ömer Aras" Keşan'da dünyaya geldi

EDİRNE (AA) - Edirne'de 2020 yılının son bebeği ile 2021'in ilk bebeği Keşan ilçesinde doğdu.

Keşan Devlet Hastanesinde dünyaya gelen Ayşe ve Orçun Kavçın çiftinin "Narin" adını verdikleri bebeğin Edirne'de doğan yılın son bebeği, Hatice ve İlhan Atak çiftinin "Ömer Aras" isimli bebeğinin ise Edirne'de 2021'de doğan ilk bebek olduğu belirtildi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Edirne Sağlık Müdürü Mutafa İshak Yıldırım, bebekleri ziyaret ederek doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi aldı, ailelere "gözünüz aydın" dedi.

Edirne'de doğan yılın ilk bebeği "Ömer Aras"a altın takan Aksal, uzun ömürler diledi. Helvacıoğlu da "Narin" bebeğin ailesine hediye sepeti verdi.

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