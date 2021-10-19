YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de yosun ve çöplerle kaplı tahliye kanalında temizlik çalışması başlatıldı

Edirne'de yosun ve çöplerle kaplı tahliye kanalında temizlik çalışması başlatıldı

19.10.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de yosun ve çöplerle kaplı tahliye kanalında temizlik çalışması başlatıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de halk arasında "Bayır Deresi" olarak bilinen ve kirliliğiyle gündeme gelen su tahliye kanalında temizlik çalışması başlatıldı.

DSİ tarafından olası taşkınlara karşı yapılan tahliye kanalının rengi, kirlilik nedeniyle yosunla kaplanarak yeşile dönmüş, bunların üzeri yer yer çöplerle dolmuştu.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, Özel İdare Sekreteri ve Vali Yardımcısı Yusuf Güler ile DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'ın kanalın bulunduğu alanda dün yaptığı incelemenin ardından ekipler taraffından temizlik çalışmasına başlandı.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi ekiplerince kanalın menfezlerinin önünde biriken çamur iş makineleri yardımıyla temizlenerek durma noktasına gelen su akışı sağlandı. Menfezi tıkayan taş ve toprak da makine yardımıyla çıkarıldı.

Ekiplerin, suyun tahliye edilmesiyle kanaldaki çöplerin temizliğine başlayacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en iyi fakültelerinden birinde doktora yaptı, köyüne dönüp tarıma başladıDünyanın en iyi fakültelerinden birinde doktora yaptı, köyüne dönüp tarıma başladı
Evlilik teklifi yapacak damat adaylarına kötü haberEvlilik teklifi yapacak damat adaylarına kötü haber
Edirne Devlet Tiyatrosu perdelerini "Bir Düş Gibi" oyunuyla aralayacakEdirne Devlet Tiyatrosu perdelerini "Bir Düş Gibi" oyunuyla aralayacak

Edirne Namaz Vakitleri 19 Ekim Salı

İmsak
05:58
Sabah
07:23
Öğle
13:04
İkindi
16:03
Akşam
18:34
Yatsı
19:55

Edirne Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Salı

Erkin Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Edirne Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Mankaliye Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Antalyaspor, Nuri Şahin ile ilk maçında Sivas'ta bir puan aldı

Antalyaspor, Nuri Şahin ile ilk maçında Sivas'ta bir puan aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.