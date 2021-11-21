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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski hakim tutuklandı

21.11.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski hakim tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski hakim tutuklandı.

Güvenlik güçlerince gözaltına alınan, daha önce hakimlikten ihraç edildiği öğrenilen B.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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