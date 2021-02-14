Edirne’de yüz yüze eğitime kar engeli

Edirne Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 1 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Edirne’de gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı kentte yolların kapanmaması için iş makineleriyle çalışma gerçekleştiriliyor.

Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde yaşanan hava muhalefeti nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Merkez ve İlçelerimizde yüz yüze eğitime başlaması planlanan Köy Okulları ve Anaokullarında 15 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün (15 Şubat Pazartesi) süreyle ara verilmesine, yine aynı gün (15 Şubat Pazartesi) kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 1(Bir) gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.”

