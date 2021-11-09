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Edirne'deki II. Bayezid Külliyesi İmaret Müzesi'nde imaret geleneği devam ettiriliyor

09.11.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürü Ruhi Pehlivancık: - "İlk olarak geçen sene Mevlit Kandil'inde bir ikram etkinliğiyle başladık. Ondan sonraki süreçte ikramlarda bulunan hanımefendiler bunu sürekli hale getirmek istedi ve bu etkinlikler haftanın 6 gününe yayılmış durumda"

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Trakya Üniversitesince oluşturulan II. Bayezid Külliyesi İmaret Müzesi'nde, Osmanlı'nın imaret geleneği yaşatılıyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl ziyarete açılan, Osmanlı dönemindeki sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın anlatıldığı müzede hayırseverlerin destekleriyle haftanın 6 günü ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

2. Bayezid tarafından yaptırılan külliyede dönemin imaret geleneği canlandırılıyor, bal mumu heykeller ve eski mutfak gereçleriyle ziyaretçiler tarihi bir yolculuğa çıkıyor.

Müzede, Osmanlı döneminde imaretin aşçılığını yapan ve yemeklerinin artanıyla balıkları besleyen bereket timsali Aşçı Yahya Baba'nın yardımseverliği de sürdürülüyor.

Hayırseverlerin destekleriyle alınan erzakla hazırlanan lokma ve yemekler, ziyaretçilere ve vatandaşlara ikram ediliyor.

- "Edirne insanının cömertliği ve erzak yardımıyla yapılıyor"

II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürü Ruhi Pehlivancık, AA muhabirine, asırlık Osmanlı geleneğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin ilk ve tek imaret müzesinde ziyaretçiler ve vatandaşlara ikramlarda bulunulduğunu anlatan Pehlivancık, "İlk olarak geçen sene Mevlit Kandil'inde bir ikram etkinliğiyle başladık. Ondan sonraki süreçte ikramlarda bulunan hanımefendiler bunu sürekli hale getirmek istedi ve bu etkinlikler haftanın 6 gününe yayılmış durumda. Burada tabi önemli olan tamamen Edirne insanının cömertliği ve erzak yardımıyla yapılıyor olması. Bir yıl içinde yaklaşık 60 bin kişiye yemek ikramında bulunuldu." ifadelerini kullandı.

Pehlivancık, ziyaretçilerin müzeyi ilgiyle gezdiğini ve yapılan ikramları beğeniyle karşıladığını dile getirdi.

- "Müzeyi gezince çok eskilere gittim"

Ziyaretçilerden Hasan Yumak, müzenin Osmanlı'daki imaret geleneğini yansıttığını söyledi.

Geleneklerin sürdürülmesinin sevindirici olduğunu aktaran Pamuk, "Müzeyi gezince çok eskilere gittim, tüylerim diken diken oldu. İmaret bölümündeki tarihi dokuyu yaşıyoruz." dedi.

Bahri Akbalta da müzeyi beğeniyle gezdiğini ifade etti.

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