Edirne'deki oteller depremzedeleri misafir ediyor

Depremzedeler, Edirne Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde otellere yerleştiriliyor.

Hatay'ın Defne ilçesindeki evi depremde yıkılan Mehmet Topaloğlu, 4 çocuğu, eşi ve depremde vefat eden dayısının eşi ile Edirne'de bir otelde kalıyor.

Topaloğlu, AA muhabirine, kendisinin deprem anında işte olduğunu ve yıkılan evinin enkazında kalan eşi ve çocuğunu komşularının çıkardığını söyledi.

Depremin ardından Edirne'ye gelmeyi tercih ettiklerini belirten Topaloğlu, "Sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Evlerini, otellerini açtılar. Burada konaklıyoruz ama aklımız hep Hatay'da. Maalesef tanıdıklarımızdan yaralananlar ve cenazeler var. Biz kendi cenazelerimizi enkazdan çıkartıp, defnettikten sonra geldik buraya." dedi.

Topaloğlu, depremin çok büyük alanı kapsadığını ve devletin herkese el uzattığını dile getirdi.

Çok üzgün olduklarını ifade eden Topaloğlu, "Şu an hiçbir şey düşünemiyorum. Evimi düşünecek durumda değilim. Canımızı kurtardık, evimiz, malımız mülkümüz kalmadı. Onlar sıkıntı değil bir şekilde yardımlaşarak, çalışarak yerine getirebiliriz." diye konuştu.

AĞABEYİ VE YAKINLARINI DEPREMDE KAYBETTİ

Hatay'dan ailesiyle gelen Alemeddin İntizamoğlu da ağabeyi ve yakınlarının depremde hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Evinin depremde hasar gördüğünü ve bu nedenle Edirne'ye geldiklerini anlatan İntizamoğlu, "Allah razı olsun herkes bize evini, yurdunu açtı. Devletimizden, milletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Buralarda ciddi bir şekilde bize giysi ve yemek yardımı yapılıyor." dedi.

Duvan Otel sahibi Güven Duvan da Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Yaraların birlik ve beraberlikle sarılacağını ifade eden Duvan, Edirne'deki tüm otellerin depremzedelere kapılarını açtığını kaydetti.

KIRKLARELİ'NDE "HİZMET NOKTASI" OLUŞTURULDU

Kırklareli Valiliğince, depremler nedeniyle kente gelenler için hizmet noktası oluşturuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü hizmet noktasına gelen depremzedeler, hizmetlerden faydalanabilmek için başvuruda bulundu.

Malatya'da enkazdan çıktıktan sonra tedavisinin ardından kente gelen Gıyasettin Bakır, AA muhabirine, çok büyük bir felaket yaşadıklarını söyledi.

Yaşadığının bir mucize olduğunu ifade eden Bakır, "Biz depreme uyurken yakalandık. O an nasıl olduysa çocuklarımın hepsi çıktı, evin içerisinde ben kaldım. En son zorla da olsa kendi çabalarımızla dışarıya çıkabildik. Diğer bina, benim binamın üzerine çöktü." diye konuştu.

Depremden üç gün sonra enkazdan çıkabildiğini anlatan Bakır, bugün de Kırklareli'ne geldiklerini kaydetti.

