Edirne'deki popülasyonu artan dantel böceğiyle mücadele

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi ekiplerinin, son günlerde bazı mahallelerde sık görülmeye başlanan dantel böceğine karşı ilaçlama çalışması devam ediyor.

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Fent, AA muhabirine, dantel böceğinin Kuzey Amerikalı bir tür olduğunu söyledi.

Böceğin 2000 yılında İtalya'ya insan yoluyla taşınarak girdiğini belirten Fent, "Girdikten sonra da Avrupa'da hızla yayılmış. 2003'te de ilk kez Türkiye'de tespit edilmiş. Bolu'dan daha sonra komşu illere hızla yayılmış." dedi.

Dantel böceğinin meşe yapraklarında emgi yaptığını, ağaçlarda ciddi zarar oluşturduğunu ifade eden Fent, şunları kaydetti:

"Dantel böceği bitki suyuyla besleniyor. O yüzden insanların kendileri açısından tedirgin olmalarını gerektirecek bir şey yok. Çok küçük ısırıklar yapıyor olabilir ama çok hassas alerjik bir bünyeniz yoksa zarar vermez. Şu ana kadar herhangi bir hastalık bulaştırdığına dair veri de yok. Hızlı şekilde yayılabiliyorlar. Meşelerde özellikle zararlı. Başka diğer ağaçlara da zarar verebiliyor. Edirne'de son zamanlarda hızlı şeklide yayıldı. İstilacı dediğimiz türlerin hareketidir bu. Tabii birde küresel ısınmanın etkisiyle kışların ılık geçmesi nedeniyle dantel böcekleri de erken kışlıyor. Ergin haldeyken meşe ağaçlarının kabuk altı, gevşek kabuk altı, geniş yaprakların altı gibi ağaçların yakın civarında kışı rahat geçirebilecekleri ortamlarda ergin olarak kışlıyorlar. Bu kışlaklardan da ergin olarak çıkıp yumurtluyorlar ve daha fazla yayılabiliyorlar, bu şekilde yoğun bir popülasyon oluyor."

Dantel böceğinin yaz döneminde aktif olduğunu ve daha sonra kışlaklarına geçtiğini dile getiren Fent, bu konuda ilaçlama yapılarak tedbir alınabileceğini kaydetti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu ise yayılımını önlemek için bu canlılara daha larva aşamasındayken müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.

İklim değişikliği, sıcaklık, çevre kirliliği gibi etkenlerin bu böceklerin yayılımını artırdığını anlatan Ekuklu, kemiriciler de dahil bu canlıların üreme kaynaklarıyla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekuklu, bugün itibarıyla dantel böceklerinin hastalık yaydığına dair kanıt bulunmadığını ancak yine de ihtiyatlı davranılması gerektiğini kaydetti.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da dantel böceğine karşı ilaçlama çalışması yaptıklarını belirtti.

